Spettacolo nel secondo round della Coppa Italia Karting Zona 9 Aci Sport, disputata oggi sul circuito SestuGo. Sono stati trentasei i piloti che si sono dati battaglia nella manifestazione organizzata da G.T. Shardana Motorsport con il supporto di Ac Cagliari, valida per il Campionato Regionale Delegazione Sardegna con coefficiente 1,5 e abbinata a un evento promozionale riservato ai bambini di età compresa tra gli otto e i dodici anni. I bimbi presenti in circuito hanno potuto partecipare gratuitamente a un corso teorico di avvicinamento al Karting e hanno ricevuto un buono per una sessione in pista sul Circuito SestuGo e o al Kartodromo Skindoor.



Nella classe regina Kz2, il pilota cagliaritano Giorgio Basoli ha sbaragliato il campo siglando il miglior tempo nelle libere, firmando il record della pista in qualifica (34”067) e anticipando sul traguardo della pre-finale Giampietro Oggiano e Daniele Demartis dopo essere partito in pole position. In finale, Basoli ha completato l’opera percorrendo i 24 giri di gara in 13’51”519, davanti a Oggiano (a 4”444) e Francesco Casiddu (a 4”905).

In Kz Under, vittoria per Riccardo Cocco, che prima si è aggiudicato la pre-finale con un vantaggio di 98 millesimi e poi la finale in 12’01”282, davanti a Francesco Piu (a 2”195), che gli aveva sotratto la pole per un millesimo, e ad Alessio Lai (a 5”864).

Nella Kz Over e Kz Over50, vittoria assoluta e di classe Kz Over per Francesco Corrias, che con in 12’14”211 ha preceduto Simone Barria (a 3”396), secondo assoluto e nella Kz Over, e Giuseppe Pillai (a 3”537), terzo assoluto e vincitore della Kz Over 50 davanti a Vincenzo Vitale e Fabrizio Diana.

Nella Okn e Okn Junior, Julian Leo si è aggiudicato l’assoluta e la Okn in 12’15”170, davanti ad Antonio Congiata (1”067), primo nella Okn Junior, e a Clelia Soddu (a 4”167), unica donna in gara, terza assoluta e seconda in Onk Junior. Quarto assoluto e vittoria nella Okn Over 35 per Corrado Cavalli.

Nella Mini Gr.3, Alessandro Mostallino (9’23”383) è salito sul gradino più alto del podio davanti a Federico Podda (a 6”045) e Mirko Maguledda (a 11”271).

«Organizzare la manifestazione è stato molto impegnativo, ma siamo soddisfatti dei riscontri ottenuti e siamo lieti di aver riproposto questo appuntamento a Sestu per il secondo anno consecutivo», ha dichiarato l’organizzatore Mario Basoli, presidente della Gt Shardana Motorsport.

«Un doveroso ringraziamento per la proficua collaborazione va all’Automobile Club Cagliari e ai partner, in particolare a Samo Noleggi, il cui supporto non solo organizzativo ma anche morale ci ha ridato la carica. L’auspicio è di continuare a lavorare con Ac Cagliari e i circuiti locali per favorire la crescita del Karting. Abbiamo fortemente voluto l’evento promozionale dedicato ai bambini, abbiamo apprezzato il loro interesse e adesso organizzeremo una giornata in pista. Sarebbe bello creare, in campionato, una categoria propedeutica, con Kart 60 tutti uguali che vengono di volta in volta assegnati tramite sorteggio».

«Sono lieto di essere qua e del momento sereno per il motorsport isolano. L’Automobile Club Cagliari considera il karting una disciplina fondamentale, perché è quella che consente ai più giovani di avvicinarsi al motorsport. E spero che anche l’evento promozionale odierno sia il primo di una lunga serie. La nostra attenzione non manca», ha chiosato il presidente dell’Automobile Club Cagliari Antonello Fiori.

© Riproduzione riservata