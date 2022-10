L’attesa è finita: da domani a domenica, il circuito Cogiskart di Corridonia (Macerata) ospiterà il Campionato Italiano per Squadre Regionali, a cui prenderanno parte anche undici portacolori sardi, diversi dei quali si sono laureati campioni regionali nell'ultimo campionato Delegazione Sardegna Aci Sport.

Al via Luca Meloni e Alessandro Mostallino, che gareggeranno nella 60 Mini, Bernardo Bitti e Valentino Pusceddu, in corsa nella Mini Gruppo 3, Cristian Chessa nella 125cc X30 Senior, Giorgio Basoli nella 125 X30 Senior, Dario Rojch 125 X30 Junior.

Valentino Ledda sarà in gara nella 125 KZ2, Alessandro Caria 125 X30 JR, Claudio Calaresu 125 KZN Under e Riccardo Cocco 125 KZN Under.

© Riproduzione riservata