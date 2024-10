Arriva un prestigioso traguardo per il mondo delle arti marziali in Sardegna.

Gli atleti Luca Matta e Alessandro Piludu sono approdati nelle scorse ore in Giappone, dove rappresenteranno l'Italia al Campionato Mondiale della JKA, la Japan Karate Association, massimo livello agonistico riservato alla disciplina. Un palcoscenico di assoluto rilievo, riservato solo a protagonisti di primo piano.

Guidati dal Direttore Tecnico Nazionale Takeshi Naito, Matta (capitano della selezione italiana JKA) e Piludu saranno impegnati in un weekend di gare particolarmente impegnative, sia per il livello dei contendenti, sia per l'assenza di limiti di peso nella specialità Kumite, che rappresenta la massima espressione dello stile Shotokan di Karate Tradizionale nel mondo.

Ad accompagnare Matta e Piludu nella spedizione nipponica c'è anche il Maestro Alberto Piludu, pioniere del Karate isolano e Direttore Tecnico dello storico Dojo Karate Club Kanazawa di Quartu Sant'Elena.

