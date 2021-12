Saranno Juventus e Genoa a contendersi al “Signora Chiara” di Calangianus (ore 15) il 24° trofeo del Torneo Internazionale Manlio Selis. Atto finale del Mundialito di calcio Under 13 che in questa speciale edizione natalizia ha ospitato ben 24 squadre divise in sei gironi, impegnate nei diversi campi della Gallura.

Le semifinali. Oggi la Juventus ha travolto i bulgari del Cska Sofia per 7-1, confermando la forza espressa già nel girone e nei quarti dove ha battuto 5-0 il Cagliari Calcio.

Decisamente più equilibrata l'altra semifinale, fra il Torino, che nei quarti ha battuto l'Olbia 2-1, e il Genoa che invece ha superato con punteggio tennistico il Blue Devils Napoli. Sono stati proprio i granata ad andare in vantaggio, ma il Genoa ha recuperato e vinto 2-1.

Nell'ultima edizione, quella del 2019, ha vinto l'Atalanta.

© Riproduzione riservata