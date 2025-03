Scattano lunedì 31 marzo i playoff del campionato Juniores regionale. La formula prevede gare di andate e ritorno a distanza di una settimana. Fari puntati dunque sulle otto squadre sarde vincitrici dei rispettivi gironi che si contenderanno il titolo regionale con in palio il lascia passare per la fase nazionale che consentirà alla squadra vincitrice di cucire sulla propria maglia lo scudetto della categoria dilettanti. I campioni in carica isolani sono i blucerchiati della Ferrini che dopo aver vinto agevolmente il proprio girone affronteranno al “Polese” l’Ulassai.

Ricco di fascino il quarto di finale tra Selargius e Pirri, compagini che hanno spadroneggiato rispettivamente nei gironi A e C.

La Nuorese affronterà il San Teodoro con la sfida di andata che si giocherà in casa di quest'ultimi.

Chiude il quadro l’incontro tra Usinese e Sennori che ugualmente promette spettacolo.

«Difficile fare un pronostico su chi sia la favorita per la vittoria finale», commenta Davide Puddu allenatore della Juniores del Pirri. «La sorpresa in questi playoff è sicuramente l'Ulassai. Sono curioso di vedere il Sennori. Nel nord Sardegna ci sono tanti giovani di qualità. Da quelle parti sono cresciuti giocatori del calibro di Fabio e Giuseppe Nuvoli. Sia noi che la nuorese stiamo facendo un gran lavoro con i giovani. Ce la metteremo tutta per arrivare più in alto possibile». La categoria riguarda ragazzi nati tra il 2005 al 2007. «La mia squadra - conclude Puddu – è composta solo da ragazzi nati nel 2007, un motivo in più per essere orgogliosi di aver raggiunto un traguardo storico».

