L'Italia chiude il Round Robin della Junior Davis Cup by Bnp Paribas Finals al secondo posto del Gruppo B. Nella terza giornata è arrivata la sconfitta per 3-0 contro la Repubblica Ceca, che chiude in testa.

Nei singolari, prima sconfitta per l'algherese Lorenzo Carboni (6-4, 6-4 contro Petr Brunclik). Discorso primo posto chiuso dopo il secondo match, con Federico Cinà sconfitto 6-2, 6-2 da Maxim Mrva. A risultato acquisito, Cinà e Lorenzo Angelini hanno perso 7-6(3), 4-6, 10-6 contro Mrva e Filip Hanzelin. Nell'altro match del girone, la Gran Bretagna ha battuto 3-0 l'India.

Domani, nei quarti di finale, l'Italia sfiderà il Giappone.

