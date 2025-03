Nove giorni di gare ai campionati italiani, a Montesilvano, dove hanno incrociato le racchette atleti e atlete della prima, seconda e terza categoria. Ancora una volta protagonisti atleti sardi e che militano nelle società dell’isola, con cinque medaglie d’oro, sei argenti e sette bronzi. La parte del leone l’ha fatta Johnny Oyebode, cagliaritano che gioca in Germania e tesserato in Italia con il TT Sassari, con due ori e un bonzo. Altri abituali frequentatori del podio Federico Vallino Costassa della Marcozzi, Veronica Mosconi del Norbello, Andrea Puppo del TT Sassari, Antonio Giordano del Muravera. La società del Sarrabus è salita otto volte sul podio tramite i suoi atleti, sei volte il TT Sassari, quattro la Marcozzi.

La superiorità delle società sarde è certificata da altri numeri. Il TT Sassari è primo nel medagliere, il Muravera è primo nella classifica per società. Nella stessa classifica il TT Sassari è quarto, il Norbello settimo, la Marcozzi decima.

Campionati assoluti

La stella è Johnny Oyebode. Venerdì ha iniziato la serie vincendo l’oro nel doppio misto in coppia con Gaia Monfardini. I due, già vittoriosi nel WTT Feeder di Cagliari, hanno sconfitto in finale Francesca Seu del Muravera e Francesco Trevisan, giunti in finale eliminando prima i favoriti Piccolin e Arlia, e Vallino Costassa e Stefanova (per loro solo il bronzo). Tra le vittime di Oyebode e Monfardini, la temuta coppia Stojanov-Piccolin.

Oyebode ha vinto la gara conclusiva, ieri, il singolare. Ha eliminato Trevisan, i pezzi forti Stojanov e Bobocica, e in finale ha battuto Jordy Piccolin. Bronzo per Andrea Puppo.

L’altro oro è stato vinto nel doppio maschile da Vallino Costassa e Jordy Piccolin, tra le loro vittime i favoriti Carlo Rossi e Oyebode. In finale hanno battuto un altro atleta della Marcozzi, Maxim Kuznetsov in coppia con Stefano Tomasi.

Nel doppio femminile bronzo per Miriam Carnovale e Arianna Barani del Quattro Mori.

Seconda categoria

Nel doppio misto titolo alla coppia del Norbello, Marco Antonio Cappuccio e Veronica Mosconi, vittoriosi nel derby con il Muravera, rappresentato da Sofia Minurri e Antonio Giordano, battuti in tre set. Valentina Roncallo del Muravera è stata battuta nella finale del singolare da Chiara Colantoni, numero uno d’Italia. Secondo posto per Antonio Giordano nel doppio con Tomas Sanchi. L’atleta sale sul gradino più basso del podio nel singolare. Bronzo per Alessandro Baciocchi (TT Sassari) nel doppio con Bisi, per la coppia Giulia Cavalli (Muravera) e Veronica Mosconi (Norbello).

Terza categoria

Le prime medaglie d’oro le hanno vinte Federica Interlandi del Muravera nel singolare, ed Elena Rozanova del TT Sassari nel doppio insieme a Matilde Buzzoni. Tra le vittime di Interlandi c’è anche la stessa Rozanova, battuta nei quarti. Muravera si prende il secondo posto nel misto grazie a Martina Tirrito in coppia con Luca Palmarucci.

