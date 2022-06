Breve ma intensa. Una gara matura e caparbia, in un contesto di prestigio, che dà la consapevolezza di poter volare alto. Jhonatam Maullu, sabato scorso, ha colto la medaglia di Bronzo nel giavellotto a Rieti ai Tricolori Assoluti, regalandosi una nuova soddisfazione di rilievo dopo la vittoria ai campionati italiani di categoria.

Il portacolori della Dinamica Sardegna, seguito da Mauro Gabbrielli, non solo ha conquistato la sua prima medaglia in un campionato italiano assoluto, agguantando un podio di spessore, ma è riuscito anche a migliorarsi con il nuovo personale di 73,38 facendo meglio del 73,06 che stabilì nel 2020 al ‘’Santoru’’ di Cagliari. Sapeva di stare bene Maullu, era determinato, valeva misure importanti e le promesse non sono state deluse. Va in pedana con il piglio del combattente e di chi sa che ogni lancio è quello buono per lasciare la propria firma ben nitida: parte subito con il botto e al primo tentativo sigla proprio 73,38 misura che vale la medaglia di bronzo. Al terzo lancio si fa male al gomito ma ciò che è stato fatto in precedenza basta per mettere in cassaforte una terza posizione che vale oro.

Sul podio è raggiante, uno sguardo d’intesa e un abbraccio con il suo tecnico suggellano un momento di gioia che deve servire al ventunenne di Oristano per avere ancora più fiducia nei suoi mezzi ai prossimi appuntamenti a cui parteciperà. “Ogni gara è una storia a sé, noi sapevamo che la condizione era molto buona ma abbiamo tenuto un profilo basso’’, fa presente Gabbrielli. “I Tricolori Assoluti erano l’obiettivo principale della stagione, dopo la difesa del titolo tra le Promesse, e abbiamo lavorato in funzione di ciò. Jhonatam è stato molto bravo, torniamo a casa con un bagaglio d’esperienza importante’’.

Un bagaglio d’esperienza all’insegna di ore passate a curare la tecnica di lancio, gli esercizi, le traiettorie. I singoli movimenti quasi impercettibili che si tramutano in dettagli che possono fare la differenza. Quella decisiva che consente a un atleta di entrare nella storia dell’atletica leggera. “Ora dobbiamo ripartire da zero e fare tesoro del bel risultato ottenuto ai Tricolori Assoluti’’, conclude il tecnico. “Parlare serve a ben poco, proseguiamo con umiltà a lavorare sodo. La differenza si vede in gara e faremo di tutto per arrivare agli appuntamenti che contano al meglio delle nostre potenzialità’’.

