La Futura Sales di Selargius ha vinto il torneo Cagliari Academy di Jerzu. Riservato alla categoria Pulcini, la manifestazione sportiva si è svolta al campo comunale Teccodì.

L’evento è stato organizzato dalla società del Cannonau Jerzu Picchi in collaborazione con il Cagliari calcio. Due i gironi in cui si sono sfidati, oltre ai due club (Jerzu e Cagliari) promotori della manifestazione, i piccoli atleti di Tortolì, Cardedu, Lanusei, Girasole, Accademia Sarrabese, Futura e Ulassai. In finale la Futura Sales ha superato il Girasole.

