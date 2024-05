Giornata in chiaroscuro per le sorelle Dessolis impegnate nelle qualificazioni dell'Itf15 Kranjska Gora.

Sul rosso sloveno, Barbara (numero 1163 della classifica mondiale e 3 del tabellone cadetto) ha strappato il pass per il main draw regolando 6-2, 6-1 la numero 10 Caterina Odorizzi. Per lei ci sarà la slovacca Laura Svatikova (1085 Wta).

Sconfitta nel turno decisivo delle qualificazioni per Marcella, numero 11 del tabellone, 6-1, 6-2 per mano della slovena Noka Juric (numero 1229 Atp e 5 del torneo).

© Riproduzione riservata