Si ferma al secondo turno delle qualificazioni l'avventura di Elisa Patta nell'Itf di Nules. Sulla terra battuta spagnola (montepremi 15mila dollari), la tennista della Torres ha esordito spuntandola 7-6(3), 1-6, 10-3 sulla russa Alexandra Vasilyeva (1306 della classifica mondiale e numero 4 del tabellone cadetto).

Nel turno successivo, è arrivata la sconfitta per 6-4, 6-0 dalla spagnola Meritxell Boix Molla. In doppio, Patta è entrata direttamente dal tabellone principale, in coppia con la spagnola Ana Giraldi Requena, perdendo 7-6(6), 6-1 contro la coreana Jiho Shin e la russa Hanna Vinahradava.

