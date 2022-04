Il cielo è azzurro sopra il Forte Village. L'Itf combined disputato sui campi del resort di Santa Margherita di Pula ha visto tanti italiani protagonisti.

Nel singolare maschile, sei 6 italiani nei quarti, con semifinali e finale completamente tricolore. La vittoria è andata a Francesco Maestrelli, che ha superato 6-1, 6-3 la testa di serie numero 3 Edoardo Lavagno, che era arrivato in finale senza perdere neanche un set (13 game concessi nei primi quattro incontri disputati). Lavagno ha poi sollevato il trofeo del doppio battendo, in coppia con Giorgio Ricca, Federico Arnaboldi e Gianmarco Ferrari 7-6(3), 6-4.

Nel singolare femminile, titolo per Camilla Rosatello, che alla decima finale internazionale in carriera trova il primo successo superando la russa Ekaterina Reyngold 6-3, 6-4. L'unico titolo che è sfuggito agli italiani è quello che del doppio femminile, dove Reyngold, in coppia con la connazionale Darya Astakhova, ha battuto Anna e Bianca Turati 7-6(8), 6-4, al termine di una sfida che ha visto le due sorelle issarsi 5-2 nel tie break del primo set e 4-1 nel secondo set.

