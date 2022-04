Ha preso il via il primo dei cinque tornei Itf combined sui campi in terra battuta del Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula.

Fuori i sardi. Tutti eliminati i tennisti e le tenniste tesserate per i circoli sardi: sette nelle qualificazioni e uno nel tabellone principale.

Nelle qualificazioni maschili, il 18enne Paolo Emilio Cossu Floris (Tc Cagliari) ha esordito superando con un netto 6-1, 6-0 il coetaneo Paolo Schiavone, ma ha perso 6-3, 6-2 nel turno decisivo contro il 22enne francese Florent Bax (959 delle classifiche mondiali). Stesso percorso per il 24enne Leonardo Mazzucchelli (Tc A.Novelli), che ha superato 7-6(4), 6-3 il 21enne greco Michalls Sakellaridis e poi ha perso 6-4, 6-2 contro il 19enne tedesco Noah Schlagenhauf. Il 17enne Alberto Sanna (Tc Cagliari) ha ceduto 6-4, 6-1 all'esordio contro il 24enne greco Stephanos Schinas. Nel main draw, il 33enne francese Alexandre Ruscica (Tc A.Novelli), wild card grazie alla vittoria nell'Open di Cagliari, ha ceduto 6-1, 6-0 al primo turno contro il 26enne Filippo Baldi (442 Atp e testa di serie numero 4).

Tra le donne. Nelle qualificazioni femminili, “sarde” tutte fuori al primo turno: la 24enne argentina Candela Bugnon (Tc Cagliari) ha perso 6-3, 6-4 contro la 19enne tedesca Julia Middendorf (629 Wta), la 16enne Beatrice Zucca (Tc Cagliari) ha ceduto 6-2, 6-3 contro la 21enne Enola Chiesa (1220), la 19enne Sofia Avataneo (Ct Decimomannu) non ha conquistato game contro la 22enne Federica Bilardo (719) e la 20enne Barbara Dessolis (Tc Cagliari) ha perso 6-0, 6-1 contro la 22enne slovena Veronika Erjavec (628). Nel tabellone principale, la 23enne romena Maria Toma, vincente a Cagliari, ha ceduto 6-1 6-4 contro la 20enne mancina elvetica Lulu Sun (283).

