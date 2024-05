Buon avvio di torneo per i tennisti azzurri nel sesto e ultimo Itf Combined primaverile organizzato dal Forte Village Sports Academy sui campi in terra battuta del noto resort di Santa Margherita di Pula.

Nel tabellone maschile, sono nove gli italiani che hanno strappato il pass per gli ottavi di finale. Avanzano la testa di serie numero 1 Edoardo Lavagno (doppio 6-4 all'argentino Mariano Kestelboim), la numero 2 Alexander Weis (che non ha concesso giochi alla wild card statunitense Alexander Brebenel), Gianmarco Ferrari (6-2, 6-4 su Tommaso Compagnucci), Fausto Tabacco (che ha eliminato 6-3, 6-2 l'olandese Max Houkes, numero 6 del seeding), Federico Iannaccone (doppio 6-1 alla wild card Daniele Minighini), Giuseppe La Vela (6-2, 6-3 al qualificato Vito Dell'Elba), Marco Furlanetto (6-4, 6-3 a Pietro Marino in un derby tra qualificati) e le wild card Lorenzo Ferri (6-0, 6-3 sul qualificato statunitense Kyle Overmyer) e Niccolò Ciavarella (doppio 6-3 al qualificato Simone Agostini).

Sconfitta per il qualificato Fabio De Michele (6-2, 6-4 dallo spagnolo Carlos Sanchez Jover, testa di serie numero 7).

Nel femminile, hanno superato il primo ostacolo la numero 3 del tabellone Nuria Brancaccio, tesserata per il Tc Cagliari (che ha approfittato del ritiro dopo tre giochi di Arianna Zucchini),

Angelica Raggi (6-3, 6-2 alla qualificata Maria Gaia Meneguzzo), Verena Meliss (con Martina Spigarelli che si è ritirata dopo aver perso il primo set 6-0) e le wild card Greta Greco Lucchina (6-1, 1-6, 6-4 sulla qualificata ucraina Mariia Kostiuk) e Melania Delai (6-3, 6-2 sulla testa di serie numero 5 Martina Colmegna).

Salutano la compagnia Tatiana Pieri (7-6, 6-3 dalla finlandese Laura Hietaranta), le qualificate Alessandra Mazzola, tesserata per il Tc Cagliari (7-5, 6-3 dalla tedesca Carolina Kuhl, numero 7 del torneo), Giulia Alessia Monteleone (neanche un gioco conquistato contro l'olandese Eva Vedder, numero 6) e Francesca Pace (6-3, 6-4 dalla qualificata polacca Oliwia Szymczuch) e la wild card Viola Turini (6-1, 6-0 dalla polacca Weronika Falkowska, numero 8).

