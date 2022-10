Stop nella semifinale femminile per i due italiani ancora in lizza. Andrea Basso ci ha provato, ma il francese Titouan Droguet, testa di serie numero 2, ha finito per imporsi 6-2, 4-6, 6-4, mentre Giorgio Tabacco ha ceduto 6-4, 6-4 davanti al numero 1 del seeding, il tedesco Elmar Ejupovic.

Stessa situazione, ma un turno prima, nel femminile.

Finisce nei quarti l'avventura di Deborah Chiesa (6-2, 6-3 dalla testa di serie numero 4, la lituana Darja Semenistaja) e di Martina Colmegna, che dopo aver vinto il primo set 7-5 al tiebreak, ha subito il ritorno dell'elvetica Ylena In-Albon, numero 1 del seeding, che si è imposta 6-3, 6-2.

Buone notizie dal doppio. Nel maschile va in finale Andrea Picchione, in coppia con l'ucraino Oleksandr Ovcharenko (6-2, 6-4 ai fratelli Fausto e Giorgio Tabacco), nel femminile giocheranno per il titolo Angelica Moratelli e Lisa Pigato (6-3, 6-2 alle tedesche Noma Noha Akugue ed Ella Seidel).

