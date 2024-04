Gabriele Piraino vince il singolare maschile del quarto dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy sui campi in terra battuta del noto resort di Santa Margherita di Pula. In finale, il mancino palermitano ha battuto 7-5, 6-4 il russo Kirill Kivattsev.

Successo italiano anche in doppio, dove c'era una finale tutta tricolore. Il titolo è andato a Luca Potenza e Giorgio Ricca, che hanno superato 6-4, 6-3 Giovanni Oradini e Marcello Serafini.

Nel singolare femminile, si ferma in semifinale la wild card Beatrice Ricca, stoppata 6-3, 7-6(2) dalla turca Ayla Aksu, numero 3 del seeding. In finale, Aksu affronterà la ceca Lucie Havlickova, testa di serie numero 5 (6-2, 7-6 alla tedesca Stephanie Wagner)

Nel doppio femminile, Eleonora Alvisi e Federica Urgesi perdono 6-0, 6-4 in finale contro la greca Eleni Christofi e la bulgara Lia Karatancheva.

