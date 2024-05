Stop all'esordio nel tabellone di doppio dell'Itf15 Bucarest per Lorenzo Carboni.

In coppia con Lorenzo Sciahbasi, il tennista algherese è stato eliminato 7-6(4), 6-2 all'esordio dalla coppia numero 3 del torneo, quella composta dal francese Florent Bax e dal belga Simon Beaupain.

Carboni (703 della classifica mondiale) tornerà sulla terra battuta romena per gli ottavi di finale del singolare, dove affronterà il romeno Nicholas David Ionel (numero 2 del tabellone e 315 al mondo).

