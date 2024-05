Prosegue il positivo cammino di Nuria Brancaccio nell'Itf75 di Brescia.

Sul rosso bresciano, la portacolori del Tc Cagliari (277 della classifica mondiale) l'ha spuntata 6-4, 4-6, 7-6 sulla testa di serie numero 1, la ceca Dominika Salkova (151 Wta). Nei quarti di finale, la tennista campana affronterà la statunitense Ann Li, numero 176 al mondo e 7 del tabellone.

In doppio, doppia sconfitta “cagliaritana” nei quarti. Brancaccio, in coppia con la portoghese Francisca Jorge, ha perso 6-2, 6-4 contro la kazaka Zhubek Kulambayeva e la russa Ekaterina Reyngold, mentre l'ellenica Despina Papamichail (anche lei tesserata per il circolo di Monte Urpinu), con la colombiana Yuliana Lizarazo, ha ceduto 7-5, 6-2 davanti ad Aurora Zantedeschi e alla spagnola Yvonne Cavalle-Reimers.

