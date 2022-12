Lampi sardi nelle qualificazioni del Futures Itf di Antalya. Sulla terra battuta turca (15mila dollari di montepremi), il 22enne Marco Dessì (tesserato per il Tc Viterbo) batte 6-3, 6-2 il 19enne giapponese Geni Inoue (numero 1814 del mondo e 16 del tabellone cadetto) e oggi sfida il 17enne serbo Romeo Hadzimehmedovic per un posto nel main draw.

Suo fratello minore, il 18enne Niccolò, ha perso lottando contro il 21enne spagnolo Mikel Aranzabal 6-4, 3-6, 10-7. In corsa per un posto nel tabellone principale anche il 22enne Valerio Perruzza (1555 Atp e 11 del torneo), tesserato per la Torres, che ha esordito superando 6-2, 6-4 il 21enne Andrea Fiorentini e ora affronta il 22enne statunitense Lazar Markovic.

