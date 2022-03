Settimana positiva per Barbara Dessolis, che è riuscita a qualificarsi per il main draw del torneo Itf in corso di svolgimento ad Antalya, in Turchia. La portacolori del Tc Cagliari, 1329 delle classifiche mondiali, ha superato il tabellone di qualificazione (dov'era testa di serie numero 10).

Il percorso. Ha iniziato con un bye, per poi vincere due match in rimonta al match tiebreak, prima 4-6, 6-3, 12-10 contro la bosniaca Laura Radakovic e, nel turno decisivo, 3-6, 6-3, 10-8 contro la giapponese Riko Sawayanagi (962 Wta), numero 2. Poi, all'esordio nel tabellone principale, Dessolis è stata sconfitta 6-0, 6-1 dalla greca Sapfo Sakellaridi (503, best ranking proprio questa settimana).

