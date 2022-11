Era atteso, il suo era uno dei nomi da tenere d’occhio. E Ismaele Deidda non ha deluso, concludendo in quarta posizione il prestigioso ‘’Cross Valmusone’’, andato in scena questa mattina a Osimo, valido come prova di qualificazione per gli Europei di cross. Una prestazione, quella del portacolori dell’Olympia Villacidro, che rappresenta una dichiarazione d’intenti e la dimostrazione di uno stato di forma in netta crescita.

La sua gara, quella dei sei chilometri, ha coinvolto i migliori specialisti Under 20: ad avere la meglio è stato, al termine dei tre giri da 2 km, Andrea Ribatti (All Tri Sports), secondo Nicolò Cornali (Atletica Reggio), terzo Francesco Ropelato (U.S. Quercia Trentingrana) e alle sue spalle proprio Deidda. La pioggia, il vento freddo e un tracciato insidioso, non hanno certo intimorito l’atleta di Andrea Cabboi, capace di impostare una gara intelligente.

In testa si forma subito un gruppo di sette persone, ad un certo punto attacca Ropelato, Deidda si defila leggermente per poi tornare in quinta posizione. Scarpe chiodate giallo sgargiante per lui, pantaloncini elasticizzati verde chiaro: davanti rimangono in tre, poi in due, il villacidrese traina il gruppo degli inseguitori, disegnando bene le curve senza vacillare sul manto erboso scivoloso. Al traguardo è quarto, immediatamente dietro Ropelato e a una manciata di seconda dai primi due.

“Oggi contava rompere il ghiaccio’’, il commento del tecnico Andrea Cabboi, “siamo soddisfatti. Perfezionando un po’ le curve ed evitando qualche contatto, si poteva fare ancora meglio ma va bene così per ora. La prossima settimana gareggeremo a Torino, pronti a dare il meglio di noi’’.

