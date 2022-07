Attimi di paura per Carlos Sainz Senior, precauzionalmente trasportato in ospedale per accertamenti dopo l’incidente che ieri pomeriggio lo ha visto coinvolto nella finale dell’Island X Prix 1 di Extreme E, disputato a Teulada all’interno dell’Area Addestrativa dell’Esercito. Il pilota due volte campione del mondo di rally, sempre vigile e cosciente, è stato portato precauzionalmente in elicottero all'ospedale Brotzu di Cagliari per gli accertamenti strumentali e dimesso in serata. L’Odyssey21, Suv elettrico del Team Acciona guidato dal padre dell'omonimo pilota della Ferrari si è capottato dopo la partenza per un contatto con la vettura del Rosberg X Racing guidata dallo svedese Johan Kristoffersson e navigata da Åhlin-Kottulinsky, che in un primo momento aveva vinto la gara. Gli steward poi hanno avviato delle investigazioni e sanzionato il team di Rosberg con una penalità di 30” che li ha fatti scivolare al terzo posto. Vittoria per gli americani Sara Prince e Kyle Leduc (Ganassi Team), davanti all’italiana Tamara Molinaro e al tedesco Timo Scheider (Xite Energy Racing). “La sicurezza dei nostri piloti è la nostra più grande priorità. Io e tutta la famiglia di Extreme E facciamo gli auguri a Carlos e speriamo di rivederlo in azione nel nostro Island X Prix 2”, ha commentato in una nota Alejandro Agag, fondatore e Ceo di Extreme E.

Per la prima volta, il pubblico potrà assistere dal vivo all'Extreme E, in un’area ombreggiata, ventilata e panoramica, allestita con maxi schermi e servizi. L’ingresso sarà gratuito previa sottoscrizione del modulo di prenotazione presente sul sito della manifestazione fino a esaurimento posti disponibili (www.extreme-e.com/aci). Intanto ieri, pilote e navigatrici sarde ospiti dell'Ac Sassari e dell'Aci delegazione Sardegna, che hanno parlato con i partecipanti, potendo sedersi sulle auto in gara. Oggi giornata di riposo, con lo staff impegnato negli appuntamenti del Legacy Programme sulla riforestazione della posidonia marina, poi sabato (con le due manche di qualifica, la prima dalle 9 alle 12, la seconda dalle 15 alle 16) e domenica (dalle 9.30 semifinali e crazy race, alle 13.30 dalla finale, poi le premiazioni) si replicherà sullo stesso tracciato, con l'Island X Prix 2 valida come terza prova dell’Extreme E 2022, serie internazionale riservata ai Suv elettrici.

