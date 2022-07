Presentata ieri mattina, nella sede dell'Automobile Club d'Italia a Roma, l'Island X prix, unica data italiana ed europea della serie Off road Extreme E riconosciuta dalla Fia. Teatro della quarta prova della stagione inaugurale nell'ottobre dell'anno scorso, stavolta l'Isola ospiterà due round del Mondiale 2022. Nell'Area addestrativa dell'Esercito, a Capo Teulada, si correrà l'Island X Prix 1 mercoledì 6 e giovedì 7 luglio, e l'Island X Prix 2 sabato 9 e domenica 10.

L'evento rientra nel progetto Isola degli Sport, gode della partnership con l'Assessorato regionale al Turismo, è co-organizzata dall'Aci e si affida all'Automobile Club Sassari e all'ex navigatore bicampione del mondo rally Tiziano Siviero, che ha disegnato il tracciato della gara in collaborazione con il team di Extreme E.

Il presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani ha sottolineato il forte legame tra la terra sarda e il motorsport: “Sardegna: l’Isola dei motori. E' così che possiamo definire l’impegno e la costanza della Regione Sardegna verso il motorsport a livello internazionale. Dopo il Ris, appuntamento del Mondiale Rally, la Sardegna, ospiterà nuovamente la tappa italiana della serie Extreme E”. “Un’altra grande opportunità per la Sardegna grazie alla collaborazione tra l’Automobile Club d’Italia, la Regione ed Extreme E. Grazie a questa manifestazione”, sottolinea il presidente dell'Aci Sassari Giulio Pes di San Vittorio, “si è generato un indotto di 15milioni di euro circa in un territorio, quello del Sulcis Iglesiente, che merita maggiore visibilità. E siamo certi, quest’anno, di generare un indotto maggiore grazie al doppio evento”.

Sull'anello di circa 7 chilometri si sfideranno dieci equipaggi formati da un uomo e una donna, che nel rispetto della politica di promozione della presenza femminile nel motorsport si alterneranno equamente alla guida dei rinnovati e più solidi Odyssey21. Tra i team in gara spicca la new entry McLaren, oltre ai confermati Andretti, X44 di Lewis Hamilton, JBxe di Janson Button, Acciona di Carlos Sainz, Abt Cupra, Chip Ganassi, Veloce, Xite e i campioni in carica del Rosberg x Racing.

Dopo essere stata pilota dell’organizzazione nel 2021, anno in cui ha svolto i test e sostituito le colleghe dei team in caso di forfait, per l’italiana Tamara Molinaro è arrivato il momento di compiere il salto di qualità. La pilota e navigatrice di rally, da oggi è ufficialmente in forze nel Team Xite Energy Racing, in coppia con il tedesco Timo Scheider, come lei ex pilota e collaudatore dell’organizzazione. Molinaro, che già aveva corso da “sostituta” a Neom con Xite, debutterà da “ufficiale” in Sardegna: “Sono davvero felice di tornare in Sardegna con Extreme E, anche perché per me è la gara di casa. Gli altri hanno più esperienza in gara di noi, ma io e Timo abbiamo un bel feeling, abbiamo sognato tanto questo momento è adesso tocca a noi”.

