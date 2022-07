L’Island X Prix 2, il secondo round in terra sarda che si chiude oggi valido come terza prova del Campionato Extreme E 2022, si è aperto nel segno del Rosberg X Racing, team più veloce dopo le due sessioni di qualifica. Il doppio evento, co-organizzato dall’Automobile Club d’Italia con il supporto della Regione Sardegna, rappresenta l’unica tappa in Italia e in Europa della serie internazionale riservata ai Suv elettrici e si corre su un tracciato di 6,2 km disegnato all’interno dell’Area Addestrativa dell’Esercito di Capo Teulada.

Ieri mattina, la prima manche di qualifica ha visto le dieci auto in gara percorrere individualmente il percorso compiendo due giri coi due piloti che si sono alternati al volante: i più veloci sono stati gli svedesi del Team di Rosberg, Johan Kristoffersson e Mikaela Åhlin-Kottulinsky, che ha chiuso con un tempo di 9’00”503, davanti all’Hummer Chip Ganassi (Price-Leduc a 10”741) e all’X44 (Gutiérrez-Loeb a 11”374). L’RxR ha provato a riscattarsi dopo la sanzione di 30” comminatagli nella finale dell’Island X Prix 1 per l’incidente che ha coinvolto Kristoffersson e il pilota del Team Acciona Carlos Sainz (regolarmente in gara dopo gli accertamenti in ospedale di giovedì sera), e costata la vittoria al team di Rosberg, scivolato al terzo posto proprio alle spalle di Ganassi e di Xite Energy Racing, in cui milita l’italiana Tamara Molinaro, che in Q1 ha rischiato grosso dopo un salto e ha poi chiuso col nono tempo.

Nel pomeriggio, Odyssey21 di nuovo sul tracciato per due sessioni di qualifica con cinque auto sul percorso in contemporanea. Nella prima serie, il Team Rosberg (9’12”199) ha preceduto X44 (a 23”225, sanzionato), Xite Energy (23”227), Jbxe (a 31”238) e Andretti (out). Nella seconda, in. Testa Acciona| Sainz (9’22”515), davanti a McLaren (4”719), Abt Cupra (13”182), Veloce (29”363) e Ganassi (50”261, penalizzato).

Oggi, in base alla classifica delle qualifiche, nella Semifinale 1 si affronteranno RxR, Acciona e Ganassi e nella 2 si sfideranno X44, McLaren e ABT Cupra. In Crazy Race, a caccia dell’ultimo pass per la finale, Jbxe, Xite, Andretti e Veloce.

© Riproduzione riservata