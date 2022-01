Comincia con un dodicesimo posto provvisorio, la partecipazione di Marta Maggetti agli IQFoil Games, prima regata internazionale dell’anno per gli specialisti della tavola a vela, che da Parigi 2024 rimpiazzerà l’RS:X tra le discipline olimpiche.

Nel campo di regata di Lanzarote, la cagliaritana delle Fiamme Gialle è partita con un 9° posto, cui hanno fatto seguito un 13-15-7-17, quest’ultimo eliminato con il primo scarto.

Davanti a lei, a cinque punti di distanza, c’è la peruviana Maria Belen Bazo mentre la spagnola Pilar Lamadrid Trueba guida la classifica, a punteggio pieno,.

“Non ho trovato condizioni particolarmente difficili, ma vento ancora forte per me, che sono ancora abbastanza leggera”, l’analisi dell’azzurra al termine delle cinque prove, “ho pagato la minor velocità e anche il fatto che, negli ultimi due mesi, mi sia allenata quasi sempre da sola”. La partita resta aperta: c’è tempo fino a sabato per raddrizzare la classsifica.

