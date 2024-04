Buon avvio di Lorenzo Carboni, che nel primo turno delle Prequalificazioni degli Internazionali Bnl d'Italia sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma l'ha spuntata 6-4, 2-6, 7-5 in circa due ore e tre quarti su Luca Potenza.

Nel secondo turno affronterà Andrea Picchione (fresco di esordio con la maglia del Tc Cagliari in Serie B), che ha battuto 7-5, 7-5 Federico Campana.

Nel doppio femminile, subito out Barbara e Marcella Dessolis. Le portacolori del Tc Cagliari sono state sconfitte 6-1, 6-4 da Eleonora Alvisi e Jennifer Ruggeri.

© Riproduzione riservata