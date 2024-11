L'Innovyou Sennori si riprende la vetta solitaria della Serie C Unica di basket maschile. La squadra di coach Gabriele Piras espugna il PalaSant'Elena di Quartu, casa della Pisano Arredamenti, e sale a quota 8 in classifica, imbattuta in attesa del recupero della prossima settimana contro la Coral Alghero. Contro la Ferrini, i biancoverdi hanno approcciato bene la sfida, realizzando ben 27 punti nel solo primo quarto, per poi controllare le reazioni avversarie (90-74 il finale).

Primo ko in stagione, invece, per Il Veliero Calasetta, cui non bastano i punti del trio Graaf-Pipiciello-Russo per piegare le resistenze di un'ottima Olimpia Cagliari (91-79), trascinata dai 28 personali di Roberto D'Elia, nuovo arrivato dal Cus Sassari.

Dopo un percorso netto nelle prime gare, cade anche la Coral Alghero, ko al PalaSimula di Sassari contro la Torres di coach Carlini (83-76): decisivi i 22 di Casu, mentre dall'altra parte il top scorer è stato Sahud (26).

Successo esterno, infine, per la Sirius Nuoro, che inizia con qualche difficoltà, poi sbanca il PalaSerradimigni con l'argentino Mariani a recitare il ruolo di protagonista (79-75).

Rinviata al prossimo weekend la gara tra Sant'Orsola e Antonianum.

Classifica: Sennori 8, Calasetta, Olimpia, Nuoro e Torres 6, Coral e Ferrini 4, Sant'Orsola, Antonianum e Cus Sassari 2, Dinamo B 0.

Torres-Coral 83-76

Sef Torres: S. Casu 11, Raffo 10, Biolchini 14, Angius 4, Tanda 2, Giordo 2, M. Piredda 6, Vargiu, Panai, Vasselli 10, E. Casu 22, Pazzola 2. Allenatore Carlini

Coral Alghero: Cesaraccio 8, Tillocca ne, Sahud 26, Fumanti 1, Musso 7, Manunza 6, Cherchi 10, Scalise 12, Busi 2, Simula 4, Ibba ne. Allenatore Longano

Parziali: 23-13; 38-38; 62-52

Calasetta-Olimpia 79-91

Il Veliero Calasetta: D. Zucca ne, Amadori 7, Pipiciello 16, Russo 17, S. Zucca 13, Diana 8, Graaf 16, Penoni ne, Mattana, Mpeck 2. Allenatore Frisolone

Olimpia Cagliari: Cossu, Motzo 2, Tocco 11, Di Ciaula 4, Chessa 5, Serra 17, Corsi 10, Palazzi 6, D’Elia 28, Scanu 1, Terrosu 7. Allenatore Zucca

Parziali: 20-19; 42-41; 62-74

Dinamo B-Pall. Nuoro 75-79

Dinamo Sassari B: Macciocu 8, Antolini 1, Marongiu ne, Denti 5, Giua 3, Pitirra 13, Brau, Luciano 6, Pompianu 9, Barabino 14, De Rosas ne, Cubeddu 16. Allenatore Mura

Sirius Nuoro: Dama, Mariani 19, Carone 13, Goddi, Canu 11, Radakovic 14, Zidda, Spina ne, Puddu 7, Loddo ne, Ballore ne, Assui 15. Allenatore Puddu

Parziali: 21-18; 39-38; 55-58

Ferrini-Sennori 74-90

Pisano Arredamenti Quartu: Porrà 4, Graviano 8, Fancello 6, Saba 3, Podda 11, Pedrazzini 11, Pisu 2, Samoggia 7, Dessì ne, Madau, Salone 13, Marras 9. Allenatore Fioretto

Innovyou Sennori: Cordedda 11, Puggioni 16, Spano, Merella 17, Cabras 5, Werlich 7, Marreu ne, Pisano 14, Hubalek 20, Busia ne. Allenatore Piras

Parziali: 19-27; 43-47; 56-68

