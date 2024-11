Dopo il Quattro Mori, unica italiana nella Champions League femminile, arriva la carica di altre tre squadre nell’Europe Cup. E manco a dirlo sono tutte sarde, Muravera, Norbello e Santa Tecla Nulvi. Il primo turno della seconda competizione europea inizia oggi e termina domenica, uomini in Germania, a Karlsruhe, le donne in Spagna, a Burgos.

A Burgos ci sono il Norbello nel girone B e il Muravera nel girone D. Prima partita del Norbello oggi con la formazione turca del Fenerbahce, domani è il turno delle polacche della Politechnika Rzeszow, domenica ultima partita con le spagnole del Ganxets Reus. La prima avversaria del Muravera, oggi, è il Montpellier, squadra francese, domani le padrone di casa dell’Universidad de Burgos, domenica le portoghesi dello Junkal.

Il Santa Tecla Nulvi, unica formazione maschile, è impegnata a Karlsruhe, nel girone A dove troverà oggi l’Universidad de Burgos, domani il Villa Verde Olesno (Polonia), domenica gli ungheresi del Peac Kalo Meh. Le prime due di ogni girone passano il turno, le altre saranno paracadutate nell’Europe Trophy.

Campionati

Anche se a singhiozzo, i campionati proseguono. Nella quinta giornata della A1 maschile il Norbello, alla ricerca dei primi punti, gioca sabato e ospita il Prato. Domenica è il turno del TT Sassari nel difficile campo della Bagnolese. Messina-Marcozzi è stata rinviata al 20 dicembre.

In A1 femminile, nell’ultima di andata resta da giocare il derby Norbello-Quattro Mori, rinviato al 10 dicembre. Mercoledì il Castelgoffredo ha anticipato e vinto la sfida con il Sud Tirol e, con una patita in più, ha sorpassato il Norbello in testa.

In A2 maschile, con il Santa Tecla Nulvi impegnato in Europe Cup, la sfida con il Milano Sport si giocherà l’1 febbraio prossimo. In trasferta nel girone B, la capolista Muravera a Torre del Greco e la Marcozzi a Napoli con il Sant’Espedito.

Domenica secondo concentramento in A2 femminile. Norbello Blu e Quattro Mori sono impegnate a Novara, le due squadre del Muravera a Chiavari, Norbello Giallo e TT Sassari giocano a Molfetta.

