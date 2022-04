Tempo di finale playoff in Serie B regionale femminile. Di fronte le grandi favorite della vigilia: Iannas Virtus Cagliari, vera dominatrice della stagione, e Mercede Alghero, seconda in classifica. Entrambe hanno passato quarti di finale e semifinale playoff senza patemi e da sabato si ritroveranno di fronte.

Qui Iannas Virtus. Le cagliaritane, allenate da Fabrizio Staico, si presentano con 22 vittorie in 22 gare disputate, tra regular season e playoff. Per la serie di finale, inoltre, potranno contare su un rinforzo: Klaudia Niedzwiedzka, classe ’98, nazionalità polacca, e con un passato nelle selezioni giovanili del suo Paese. “Una ragazza giovane – commenta coach Staico – e talentuosa. Col tempo riusciremo a capire come inserirla. Alla base c’è comunque un gruppo che ha ottenuto il risultato, una miscela di giovani che si formano e senior che si allenano per raggiungere questo obiettivo. Le finali non sempre sono belle, si misura la personalità e le giocatrici in quel momento. Sarà importante l’esperienza delle senior, in un momento in cui la fase è diversa, decisiva. Dovremmo stare attente alla Mercede, una bella scuola di pallacanestro”.

Qui Mercede. Le algheresi, oltre ad aver chiuso la regular season in seconda posizione, hanno mostrato un basket piacevole con molte giovani in evidenza e un progetto internazionale quasi innovativo sul territorio sardo. Nella post season non hanno fatto sconti, chiudendo sul 2 a 0 le serie con Basket 90 e Antonianum. “Siamo arrivati in finale playoff – dichiara il dirigente della Mercede, Francesco De Rosa - ora affronteremo nuovamente la Virtus, vera favorita del campionato che arriva a questo appuntamento imbattuta. Noi proveremo a metterle in difficoltà perché visto che siamo a questo punto non abbiamo nulla da perdere. Loro hanno, soprattutto nel quintetto, un livello di esperienza più alto che proveremo a limitare col nostro entusiasmo. Sarà sicuramente una bella finale, ne sono sicuro”.

Il programma. Gara 1, al pala Virtus di via Pessagno a Cagliari, è fissata per sabato alle 19. La rivincita, invece, una settimana dopo a campi invertiti. Eventuale gara 3, infine, di nuovo a Cagliari, nel weekend tra il 14 e il 15 maggio.

