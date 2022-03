Quando meno te l’aspetti, l’Olbia torna a vincere. E lo fa sul campo della capolista Modena, imbattuta da quasi 5 mesi, con una doppietta di King Udoh.

Il match del “Braglia”, valido per la 30ª giornata di Serie C, termina 1-2: trafitti da Udoh al 42’ e al 46’ del primo tempo, i canarini allenati dall’ex tecnico del Cagliari Attilio Tesser provano a ribaltare la gara, e al 10’ della ripresa accorciano le distanze con Ciofani.

Il Modena preme, il secondo tempo è a senso unico, ma la squadra di Max Canzi è eroica nel resistere agli assalti dell’avversario, con Ciocci sugli scudi con diverse parate decisive, e, alla fine, porta a casa 3 punti che mancavano dal 23 gennaio.

Una boccata d’ossigeno per la classifica, dove i bianchi si issano a quota 35, e per il morale, con la sfida casalinga con l’altra “big” Pescara di là a venire: abruzzesi attesi al “Nespoli” sabato.

Intanto, l’Olbia prova a riprendere la sua corsa in chiave playoff, mentre Udoh, che all’andata si era distinto negativamente per quel rosso rimediato a metà del primo tempo, cartellino che complicò non poco i piani ai galluresi, sconfitti, poi, 3-0, aggancia Daniele Ragatzu in cima alla classifica dei bomber bianchi con 10 gol.

