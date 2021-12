Con un perentorio 25-19, 25-19, 25-19, l’Hermaea Olbia batte la big Macerata e infila la terza vittoria consecutiva nella A2 femminile di volley.

Oggi al GeoPalace di Olbia, nell’anticipo dell’11ª e ultima giornata d’andata, la squadra di Dino Guadalupi è riuscita ad avere ragione della terza forza del girone A in poco più di un’ora, trascinata da una Sofia Renieri in grande spolvero.

L’opposto biancoblù, in crescita esponenziale lungo la prima parte della stagione e grande protagonista dei successi precedenti su Marignano e Busto Arsizio, nonché ex del match, porta a casa la palma di mvp della sfida con 18 punti: in doppia cifra anche Miilen (16 punti), altra conferma rispetto alle ultime uscite delle galluresi, e Barbazeni (10), e solita prova corale di un gruppo che si presenta al via della seconda parte del campionato con 18 punti in classifica, nuove consapevolezze e una tremenda voglia di lottare per un posto tra le grandi del torneo.

Occhio, però, alle insidie del prossimo turno, che opporrà l’Hermaea in trasferta alla matricola Aragona il 19 dicembre.

