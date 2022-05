Si avvicina sempre più alla fine il torneo di Promozione regionale di basket.

Girone Sud. Ultimi recuperi prima della seconda fase. Vince lo scontro diretto di recupero contro la Sulcis Spes Sant’Antioco, il Sinis Basket (57-43); una vittoria che vale doppio, perché permette alla compagine oristanese di agganciare la vetta in compagnia della formazione antiochense e la differenza canestri a favore negli scontri diretti. In testa, a quota 38, dunque, la coppia Sinis-Sulcis Spes, seguita da un’altra coppia, a 4 punti di distanza, composta da Su Planu e Carloforte e a 6 dal tandem Jolly Dolianova – Condor Monserrato. Le ultime partite prima della chiusura della regular season saranno decisive per la composizione finale della classifica.

Girone Nord. Si sono disputate le partite di andata dei quarti di finale playoff. La sorpresa arriva da Ozieri, dove la Demones, testa di serie numero 7, batte la Aurea Sassari, seconda dopo la stagione regolare, per 68-53. Combattuta ed equilibrata, invece, la sfida tra Nuoro e Santa Croce, con gli olbiesi a compiere il colpo esterno (59-61). Nessun problema, invece, per la capolista Gabetti Masters Sassari che sconfigge la 80&Co. Basket per 97-52, e per la Dinamo 2000, vittoriosa sul campo del CMB Porto Torres per 50-76. Intanto, ufficiali sede e data della final four: sarà la palestra “Luca Simula”, a Sassari, sabato 4 e domenica 5 giugno.

