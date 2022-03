Nel campionato di Serie D (girone G) sconfitta per l’Atletico Uri, unica formazione sarda in campo. La squadra di Massimiliano Paba, reduce da quattro risultati utili, ha perso (2-0) sul campo dell’Afragolese. Le reti nel primo tempo: al 19’ Longo e al 44’ Di Girolamo.

In Eccellenza, l’Ilva affonda il Li Punti e si riprende la testa della classifica concessa per 24 ore all’Ossese. Sblocca il risultato il solito Aiana su rigore al 15’. Nella ripresa, il raddoppio di Tapparello al 5’ sempre su penalty. All’8’ Fausto Chiappetta e al 16’ poker di Cacheiro. Il Taloro si conferma al terzo posto battendo (4-0) l’ostico Porto Rotondo. A segno per i rossoblù Castro, Pusceddu, Secchi e Littarru. Ritrova il successo (3-2) la Ferrini contro un mai domo Idolo . Padroni di casa avanti con Podda e Camba. Reagisce l’Idolo che pareggia con Nieddu e Traore. Poi ci pensa Usai a riportare davanti i cagliaritani. Ritrova la vittoria pure il Monastir che espunga (0-2) il campo del Ghilarza. A segno Fangwa e Sylla su rigore. Tre punti preziosi per la Nuorese che piega (3-0) il Guspini. La reti di Ragatzu (doppietta) e Scioni.

Il Budoni travolge (7-1) il Castiadas. Le marcatore dei biancocelesti sono di Villa (tripletta), ora capocannoniere in solitudine, Rodrigues, Usai, Monteiro e Ciccarelli. Successo in rimonta per la Villacidrese sul campo del Bosa. Subito doppio vantaggio per i padroni di casa con Avellino e Di Angelo (rigore). La squadra di Mannu la ribalta grazie alla reti di Kassama (doppietta) e Figos. Ieri si sono giocate Ossese-Asseminese 4-0 e Arbus-Sant’Elena 2-1.

Nel girone A di Promozione, la Monteponi si aggiudica (0-1) il big match sul campo della Pro Sigma ed oramai è in Eccellenza. Decisiva una rete di Silvio Fanni. Approfitta anche della sconfitta (2-1) del Villasimius a Gonnosfanadiga. Il vantaggio dei minerari è di 12 punti a cinque giornate dalla fine. Le altre Quartu 2000-Atletico Cagliari 1-1, Selargius-La Palma 2-1, Villamassargia-Atletico Narcao 2-0, Cortoghiana-Fermassenti 1-1. L’anticipo di ieri Orrolese-Andromeda è terminato 1-1.

Nel girone B, il Tortolì supera di misura (1-0) l’ostacolo Tonara e si avvicina alla capolista Tharros (5 punti con una partita da recuperare). Vittoria (0-1)della Macomerese a Bonorva. Chiudono Bittese-Samugheo 2-0, Buddusò-Sadali 3-1 e Ozierese-Paulese 1-0. Rinviata al 6 aprile Seulo-Fonni. Ieri si è disputato il derby Tharros-Arborea, finito senza reti.

Nel gruppo C, vincono tutte le squadre di vertice. Il Calangianus mantiene tre punti le inseguitrici. I gialorossi hanno vinto (0-1) sul campo del San Teodoro. Il Tempio ha superato (2-0) il Thiesi, mentre l’Usinese ha espugnato (1-2) il campo del Luogosanto. Infine Stintino-Posada 0-0, Lanteri-Oschirese 2-0, Siniscola-Porto Torres 1-1 e Valledoria-Porto Cervo 1-0 (giocata ieri)

