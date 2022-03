Programma intenso nel weekend di Serie B e C femminile e serie D e Promozione maschile.

Serie B. Il match clou di giornata è lo scontro diretto tra le seconde, con la Mercede Alghero a ospitare l’Antonianum Quartu. All’andata vittoria quartese (68-50). La capolista Iannas Virtus, invece, è di scena sul campo del San Salvatore Selargius. Il quadro completo. Costruzioni Valentino Alghero – Spirito Sportivo, domani ore 20; Astro – Basket 90, domani ore 19; Mercede – Antonianum, domenica ore 18; San Salvatore Selargius – Iannas Virtus Cagliari, domani ore 19; Dinamo 2000 – Su Planu, domani ore 18.

Serie C. Weekend lungo nel secondo torneo femminile regionale. La capolista New Basket scenderà in campo martedì contro il Nulvi. Nelle altre gare la Ferrini cercherà il momentaneo primato ad Assemini. Il programma. Basket Quartu – Carloforte, domenica ore 17; Assemini – Ferrini Quartu, sabato ore 17; New Basket Ploaghe – Nulvi, martedì ore 20.45. Riposa Nuoro.

Serie D. La decima di ritorno regala il confronto tra le due formazioni più in forma: Elmas, reduce dalle pesanti vittorie con San Salvatore e Genneruxi, ospiterà San Sperate (5 vittorie di fila). La capolista San Salvatore, invece, attende la visita del Genneruxi. Le gare. Carbonia - Oristano, domani ore 18; Sennori - Assemini, domani ore 18.30; San Sperate – Elmas, domani ore 18; San Salvatore – Genneruxi, domenica ore 20.

Promozione. Al sud la prima, Sulcis Spes, è attesa da una conferma contro il Su Planu, quarta forza. Le gare. Poetto – Madas Siliqua, domenica ore 20; Spirito Sportivo – Sinis Basket, domenica ore 18; Sulcis Spes – Su Planu, domenica ore 19; Basket Quartu B – Basket Quartu A, domenica ore 16. Al Nord è attesa al riscatto l’Aurea Sassari, sul campo della 80&Co. Basket. Le partite. Ichnos Nuoro – CMB Porto Torres, sabato ore 19; Gabetti Masters – Arzachena, sabato ore 18; Macomer 2.0 – Nuoro, oggi ore 20.15; Demones Ozieri – Aurea Sassari, domani ore 18; 80&Co. Basket – Santa Croce Olbia, domenica ore 18.30.

© Riproduzione riservata