Grande vittoria in rimonta per l’Arzachena nell’anticipo della terza giornata di ritorno del campionato di Serie D, girone G.

La gara. Gli smeraldini, in dieci uomini per l’espulsione di Loi al 22’, sono passati in vantaggio al 27’ grazie ad un rigore guadagnato e trasformato da Sartor. Al 35’ ristabilita la parità numerica per l’espulsione di Luciani. Al 41’ Mancini atterra Alessandro: espulsione per il giocatore biancoverde e penalty per gli ospiti. Alessandro non sbaglia. Uno a uno. Nella ripresa dopo 8’ l’Arzachena si riporta davanti col capitano Bonacquisti: gran tiro e palla sotto l’incrocio. La Cynthia era reduce da dieci risultati utili di fila (nelle precedenti cinque gara aveva sempre vinto). Per l’Arzachena si tratta del quarto risultato positivo di fila. La squadra di Nappi blinda la quarta posizione.

Eccellenza. Nel campionato di Eccellenza, termina in parità il derby tra Arbus e Guspini. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 24’ con Alassani. Sette minuti dopo il pari firmato da Fadda.

Promozione. Nel girone B di Promozione l’Arborea ha battuto (2-1) il Samugheo. In corso Tharros-Bonorva (2-0 il parziale con reti di Sanna e Boi) e Fonni-Sadali (2-0 il parziale con goal del solito Biscu e Nonne).

Nel girone C, vittoria sofferta (2-3) per la capolista Usinese sul campo del Porto Torres. Reti di Galante e Peana per i turritana. Per gli ospiti, Saba, Nemore e Daga.

