Altri due ingressi per la Costa Orientale Sarda Sarrabus Ogliastra. Alla corte del tecnico Francesco Loi arrivano il portiere Aniello De Luca il centrocampista Alberto Piras. De Luca, classe 2003, è stato acquisito dalla Triestina che la scorsa stagione lo ha concesso con la formula del prestito al Gladiator sempre in D. Ha indossato anche le maglie di Castellammare e Cjarlins Muzane. Piras, classe 2005, nella scorsa stagione ha giocato col Carbonia in Serie D. Due giovani calciatori di indiscusso valore. La squadra di Loi punta a ben figurare. Il primo obiettivo resta comunque quello di mantenere la categoria.

In Eccellenza, è ora ufficiale l'affidamento della guida tecnica dell'Arbus a Lello Floris, la scorsa stagione al Gonnosfanadiga.

In Promozione, la Macomerese ha tesserato l'attaccante argentino Federico Ferrari cresciuto nelle giovanili del Rosario ed ex Huracan. Nella scorsa stagione ha giocato col Barisardo di Cavasin.

