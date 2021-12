La Serie D torna subito in campo. Domani si gioca il turno infrasettimanale previsto dal calendario.

La gara più attesa. E’ Lanusei-Giugliano, seconda gara interna consecutiva per gli ogliastrini che domenica si sono visti imporre il pari dall'Atletico Uri. Una gara difficilissima quella del Lanusei che affronta la capolista imbattuta dall'inizio della stagione. Un punto potrebbe andare bene agli ogliastrini che devono muovere la classifica.

Le altre. Il Latte Dolce ospiterà l'Ostiamare: i sassaresi sono terzultimi assieme al Monterotondo. Una stagione davvero difficile per la squadra sarda che ha finora vinto solo due gare, pareggiandone cinque e perdendone altrettante. L'Arzachena va a giocare sul campo dell'Aprilia, seconda della classe e lanciatissima all'inseguimento del Giugliano. Il Carbonia ospita il Monterotondo: una gara importantissima in chiave salvezza. L’Uri, infine, ospita il Cassino. Non gioca il Muravera che doveva affrontare in trasferta la Vis Artena, fermata dal Covid. Ferma anche la Torres, con molti giocatori in quarantena.

Mercoledì in campo anche l'Eccellenza. In programma lo scontro al vertice fra il Taloro e la Ferrini. Il Sant’Elena cerca il riscatto col Bosa, la Villacidrese ospiterà il Budoni (in forte ascesa). Il Guspini sarà ospite del Castiadas e la Nuorese dell'Idolo.

Recuperi di Promozione. Previsti recuperi nel girone A di Promozione. La capolista Monteponi affronta la Sigma, l’Atletico Cagliari il Villamassargia. Poi, Narcao-Gonnos, Fermassenti-Cortoghiana e La Palma-Selargius.

Prima categoria. Si giocano domani (15) Pula-Antiochense e Vecchio Borgo-Cus Cagliari (girone A), Monreale-Seui e Santa Giusta-Nurri (15.30) per il girone B, Cardedu-Tuttavista, Jezu-Ulassai e Ollolai-Orani (C).

