Il calcio sardo è pronto a tornare in campo questa domenica per le prime partite del 2022, poi dalla prossima settimana sarà la volta dei recuperi: per l'Olbia sono due, entrambi a febbraio, per le sarde di Serie D otto in tutto. Nel frattempo però si riprende a giocare, ancora con grosse incognite legate ai contagi ma anche con la voglia di non fermarsi più dopo due anni segnati da sospensioni e rinvii.

Due in meno. In Serie C l'Olbia, così come tutti i gironi, non hanno disputato la ventunesima e ventiduesima giornata: si recupereranno rispettivamente mercoledì 2 e mercoledì 23 febbraio. Per la squadra di Max Canzi il primo recupero sarà in casa contro l'Ancona Matelica, squadra alla quale in settimana è stato ceduto Luca Palesi, il secondo sul campo della Viterbese.

Cinque sarde su sette. In Serie D delle isolane solo Atletico Uri e Lanusei non hanno partite in meno. Alla lista di sei rinvii se ne aggiungono due che di sicuro non si giocheranno domenica: Aprilia-Muravera e il derby Latte Dolce-Arzachena, su richiesta delle due società ospiti alle prese con diversi positivi. Mercoledì prossimo, entrambe alle 14.30, si recuperano Afragolese-Torres (13ª giornata) e Vis Artena-Carbonia (15ª giornata). I minerari di David Suazo hanno da giocare anche la partita in casa con l'Aprilia (doveva essere il debutto allo "Zoboli"), che non ha ancora una data alla pari di Nuova Florida-Latte Dolce e delle trasferte di Arzachena e Muravera contro la Vis Artena.

