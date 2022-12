Imperativo vincere. Stasera l’Esperia ospiterà a Cagliari il Civitavecchia, squadra con cui è a braccetto a quota sei punti e che occupa il penultimo posto nella classifica del girone sardo-laziale della C Gold di basket, preceduta proprio dai granata.

Tra le mura amiche, i ragazzi di coach Manca hanno ceduto il passo solo una volta, al Ferentino (58-75), onta cancellata poi dal successo interno col Frosinone. I cagliaritani dovranno ripetersi alle 17 di oggi e per questo hanno chiamato ancora a raccolta il pubblico cagliaritano, che potrà accedere gratuitamente al PalaEsperia. Lo scorso weekend, nei match valevoli per l’ottava di andata, gli esperini si erano arresi al Palestrina 88-76 e il Civitavecchia si era imposto in casa per 86-83 sul San Paolo Ostiense.

C Silver. Nel massimo campionato sardo, intanto, spazio al derby turritano tra Cus Sassari e Sef Torres, in programma alle 18. Alla stessa ora, la capolista Sant’Orsola si misurerà col Buk Uri in un match che in via del tutto eccezionale si giocherà a Ploaghe. Tra le fila arancionere, anche l’ala classe 2005 Marco Vassalli, tornato a Sassari dopo le esperienze ad Avellino e Angri, in C Gold.

Alle 18.30, a Elmas, la “palla a due” dell’incontro tra la Manitech e Il Veliero Calasetta. Scenderanno in campo alle 19 di domani in via Pessagno, invece, Olimpia e Antonianum. Fermi per un turno di riposo i quartesi della Ferrini Delogu Legnami.

© Riproduzione riservata