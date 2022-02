Nessun rinvio e tutti in campo per l’intenso weekend cestistico di Serie B e C femminile.

Serie B. Riparte da quella che, inizialmente, era la quarta giornata del girone di ritorno, il secondo torneo regionale. La capolista Iannas Virtus sarà impegnata nel classico testacoda contro le algheresi della Costruzioni Valentino. Alle spalle interessante incrocio tra Antonianum e Basket 90, che potrebbe riaprire la corsa per il terzo posto. La seconda in classifica, la Mercede Alghero, ospiterà l’ostico Astro. Nelle altre sfide si preannuncia combattuta la sfida tra Su Planu e Spirito Sportivo e tra San Salvatore e Dinamo 2000. Il quadro completo delle partite del weekend. Iannas Virtus Cagliari – Costruzioni Valentino Alghero, domani ore 18; Spirito Sportivo – Su Planu, domani ore 16; Mercede Alghero – Astro, domani ore 19; San Salvatore Selargius – Dinamo 2000, sabato ore 20.30; Antonianum – Basket 90, sabato ore 18.30.

Serie C. Riprenderà dal parquet della Aragon Coral Alghero il campionato dell’imbattuta New Basket Ploaghe. Alle spalle impegni esterni per Ferrini Quartu, a Oristano contro la Nuovo Basket, e Nuoro, in casa del Basket Quartu. Infine, a Nulvi arriva l’Assemini, ancora alla ricerca del primo sorriso stagionale. Il calendario di giornata. Aragon Coral Alghero – New Basket Ploaghe, domenica ore 18.30; Nulvi – Assemini, domenica ore 18; Basket Quartu – Pall. Nuoro, domenica ore 17; Nuovo Basket Oristano – Ferrini Quartu, domani ore 18. Riposa Carloforte.

