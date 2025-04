Dopo la pausa pasquale si ritorna in campo nei tornei cestistici regionali. I calendari del weekend saranno concentrati nella giornata di domenica. Domani, infatti, non si scenderà in campo, per la sospensione di ogni gara ufficiale in concomitanza con la giornata delle esequie di Papa Francesco.

Serie B Femminile. Al via domenica la finalissima playoff. Di fronte Cus Cagliari, secondo al termine della regular season, e Mercede Alghero, quarta. Le prime, nel corso della post season, hanno eliminato rispettivamente Virtus Cagliari e San Salvatore, mentre le algheresi si sono imposte contro Astro, ai quarti, e l’Antonianum, capolista della prima fase, in semifinale. Nei precedenti stagionali, il Cus Cagliari si è imposta in entrambe le occasioni (84-47 all’andata e 67-84 nel ritorno). Ora la finale. L’appuntamento con gara 1: Cus Cagliari-Mercede, palaCus domenica ore 18. Si scenderà in campo anche nel girone di classificazione. Il quadro della seconda giornata: Il Gabbiano-Astro, domenica ore 20; Nulvi-Elmas (01/06); Su Planu-Pallacanestro Nuoro (rinv.).

Divisione Regionale 1. Riposa la capolista Demones Ozieri, già certa della prima posizione. In campo le altre. Da segnalare l’incrocio tra San Salvatore e Sap Alghero e la sfida di lunedì, tra San Sperate e Carbonia. Negli ultimi recuperi, inoltre, vittorie di Fisiokons Aurea Sassari (88-60 contro l’Astro) e Oristano Basket (70-67 contro Arzachena). Il quadro completo della 15sima e ultima giornata di regular season: San Salvatore-Sap Alghero, stasera ore 19.45; Isola Gas Terralba-Genneruxi, domenica ore 19; Fisiokons Aurea Sassari-Arzachena, domenica ore 18; Mogoro-Oristano Basket, domenica ore 18.30; Astro-Basket Iglesias, domenica ore 18.30; San Sperate-Carbonia, lunedì ore 20.30; Elmas-Atletico Cagliari (rinv.). Riposa Demones Ozieri.

Divisione Regionale 2. Nel girone meridionale si gioca l’ultima giornata della regular season. Assemini, primo della classe, ospita Elmas. Al Nord il via con i quarti di finale playoff. Sud. La 15sima giornata del girone di ritorno: Primavera-San Salvatore 77-80; Jolly Dolianova-Carloforte, domenica ore 18; Poetto Gruppo Ena-Cus Cagliari, domenica ore 20.30; Assemini-Elmas, domenica ore 19; Beta-Genneruxi, martedì ore 21; La Casa del Sorriso-Serramanna, venerdì ore 21.15; Azzurra Oristano-Condor Monserrato (rinv.); Sinnai-Pol. Marrubiu (rinv.). Nord. Play off. Quarti di finale (gara 1): S. Elene-CMB Porto Torres, domenica ore 18; New Basket Ploaghe-Virtus Olbia (03/05); Olimpia Olbia-Innovyou Sennori, lunedì ore 19.30; Masters Sassari-Pallacanestro Nuoro, domenica ore 20.

