Terza partita in otto giorni per le squadre sarde impegnate nel campionato nazionale di Serie B di tennis a squadre. Nella B1 maschile, dopo il ko di Ravenna, il Tc Terranova vuole tornare alla vittoria ospitando a Olbia il Ct Scaligero.

In B2, è in programma il derby isolano tra Tc Alghero e Tc Porto Torres. I padroni di casa hanno centrato la terza vittoria su tre incontri andando a sbancare i campi dell'Accademia Montani, mentre i turritani, dopo tre pareggi, hanno battuto il Ferratella. Trasferta romana per la Torres Tennis, che dopo il pareggio interno con il Forum Sport Center fa visita al Circolo Canottieri Aniene.

Domenica romana anche per il Tc Cagliari: imbattuta capolista nella B1 femminile. Avversario di giornata, il Ct Eur.

In B2, dopo la vittoria a Bari, la Torres riceve la visita del Tc Caserta.

