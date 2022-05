Si giocherà domani l’ultima giornata della stagione regolare dell’A1 maschile di pallamano, quella che definirà la classifica della massima serie e gli accoppiamenti dei playoff scudetto, a cui parteciperanno le prime quattro, compresa la Raimond Sassari, già matematicamente qualificata.

Il programma. Alle 19 i rossoblù, terzi con 36 punti, ospiteranno il Merano al PalaSantoru, formazione attualmente sesta con 24 punti all’attivo. Il Brixen, quarto, sfiderà la capolista Junior Fasano, mentre il Conversano secondo in classifica affronterà il Bozen, settimo a quota 23. Se la classifica dovesse restare invariata, alla Raimond basterebbe un solo punto per confermare il terzo posto indipendentemente dagli altri risultati di giornata, i sassaresi affronterebbero in prima istanza il Conversano e, in caso di passaggio del turno, la vincente tra Fasano e Brixen.

Serie A2 maschile. Nella serie cadetta, la Verdeazzurro Sassari giocherà l’ultimo incontro del girone B in casa del Campus Italia alle 15 di domani. Per i turritani, forti del successo interno dello scorso weekend sul Teramo, che è valso il terzo posto in solitaria a quota 33, si tratterà di provare a migliorare il proprio score contro la sesta in classifica, che al momento vanta un tesoretto di 26 punti.

