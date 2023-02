Sconfitta in trasferta per il 360 GG Monastir nella diciannovesima giornata di Serie A. In Piemonte, la squadra di Diego Podda ha perso 2-0 contro la L84. Non è bastata una buona prestazione per tornare a fare punti in trasferta, con i padroni di casa che si sono imposti grazie alle due reti segnate nella ripresa da Josiko e Vidal. Il 360 resta così al quartultimo posto con 16 punti in zona playout.

Serie A2. Cade anche la Leonardo in Serie A2. Al PalaConi i cagliaritani sono stati battuti 6-2 dal Saints Pagnano. Non sono bastate agli arancioneri le reti di Dos Santos ed Ennas.

Serie B. L'Elmas si è aggiudicato il derby sardo di giornata di Serie B, superando in casa 6-5 l'Industrial Point Cagliari. Decisiva la doppietta di Deivison e i gol di Mietto, Corrias, Valdes e Scano. Per i rossoblù a segno Atzeni (doppietta), Ghobrani, Cossu e Fratini. Vince il Sestu Città Mediterranea, che consolida il secondo posto con il 5-3 sul Rho grazie al gol di Bringas, la doppietta di Lai e le reti di Sanna e Monetto. Sconfitte esterne per la Jasnagora, battuta 4-3 dal Castellamonte, e per il C'è Chi Ciak, 6-1 contro il Videoton Crema.

Femminile. In A2 femminile, derby sardo allo Shardana Futsal contro l'Athena Sassari per 5-2. Vince anche l'Arzachena per 3-0 sul San Giovanni. Nel girone B, la Jasnagora è stata fermata sul 5-5 in trasferta dal Bagnolo, mentre il Cus Cagliari è stato sconfitto in casa 2-1 dal Cus Milano. Turno di riposo per la Mediterranea, che giocherà mercoledì in Coppa Italia contro la Jasnagora.

