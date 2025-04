Lo sport diventa experience. Tutto pronto per il Sardegna Rally Raid, una speciale riunione di esperienze vincenti nel campo dello sport motoristico.

La prima edizione, valida per il Campionato Italiano Cross Country per l’auto e per i Campionati Italiani MotoRally e Raid-TT per le moto, organizzata dall'Automobile Club Sassari, in collaborazione con Mc Insolita Sardegna e il supporto della Regione Sardegna, si disputerà ad Alghero, da mercoledì 14 a domenica 18 maggio.

Il nuovo evento internazionale unisce le capacità di chi sta facendo sempre più grande questo sport nell'Isola, a partire da Tiziano Siviero (due volte campione del mondo, tracciatore della Dakar e uno degli uomini chiave del Rally Italia Sardegna), Antonio Scanu (autore di eventi di riferimento per le moto) e il presidente dell'Aci Sassari e di Aci Sport Spa, Giulio Pes di San Vittorio (organizzatore di alcune delle più importanti manifestazioni automobilistiche in Sardegna, compreso il Rally Storico Costa Smeralda in programma questa settimana).

La novità di questa manifestazione? Auto e moto insieme, nello stesso paddock, sulle stesse piste, con diverse classi, dall’agonismo top alla regolarità, fino al Raid (step up più turistico) e alle Classic (l'eleganza nel ricordo).

Previsto un tracciato inedito in un angolo dell'Isola sempre differente, edizione dopo edizione.

Il filo conduttore? Ovviamente il Road-Book.

