Tempo di semifinali nel torneo di Promozione regionale di basket, girone Sud. Chiuso, invece, il torneo di serie D con l’All Star Game di domenica scorsa ad Assemini.

Promozione. La finalissima, nel girone meridionale, sarà tra Carloforte e Sinis. Pronostici rispettati, considerato che le due squadre sono state anche le prime due in classifica al termine della regular season. La compagine carlofortina, allenata da Nicola Russi, si è imposta nel “derby delle isole” contro la Sulcis Spes Sant’Antioco, per 101-54. Primi due quarti di sostanziale equilibrio, con Carloforte avanti all’intervallo, e ospiti in scia (41-32). Break decisivo nel terzo quarto, chiuso sul 72-47. Alla Sulcis Spes non basta un super Pitzalis da 29 punti, mentre tra i padroni di casa Baghino firma 28 punti. Nella seconda semifinale, invece, il Sinis vince contro il Condor Monserrato per 60-50. Cabraresi sempre avanti nel punteggio, fino alla doppia cifra dell’intervallo (33-22 al 20’). Nel terzo quarto reazione monserratina (46-39 al 30’) a cui il Sinis ribatte nell’ultima frazione, decisiva, portando a casa la vittoria. Tra i padroni di casa, Fanni segna 14 punti, ma il miglior realizzatore è Falchi, del Condor, con 18. Nel prossimo weekend la finalissima, sul campo del Carloforte.

Serie D. Si è chiusa ufficialmente domenica scorsa, ad Assemini, la stagione del secondo torneo regionale con l’All Star Game organizzato dalla Federbasket regionale, in collaborazione con il Basket Assemini. Di fronte i migliori giocatori del torneo, divisi in due squadre (Bianca e Azzurra). Lontano dalla tensione delle partite ufficiali si è assistito a numerose giocate che hanno divertito il pubblico presente. Alla fine si impone la squadra “Bianca”, allenata da Nicola Massa (Genneruxi) e Gabriele Piras (Sennori) per 91-82 sul team “Azzurro”, guidato da Marco Fae (Carbonia) e Tore Castelli (Assemini).

