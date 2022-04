In programma questo pomeriggio due recuperi del campionato di Promozione.

Per il girone B. Alle 18, si affrontano Seulo e Fonni (21esima giornata). Per i padroni di casa partita da ultima spiaggia per cercare di aggrapparsi ai playout. Gli ospiti sono alla ricerca degli ultimi punti per la certezza matematica di confermare la categoria.

Per il gruppo C. Alle 16.30, in programma Oschirese-Posada (18esima giornata). Il Posada ha la possibilità di scavalcare in terza posizione l’Usinese. I biancocelesti attraversano un momento di gran salute. L’Oschirese, terzultima, è ugualmente affamata di punti. Con i tre punti balzerebbe al quartultimo posto superando il San Teodoro.

