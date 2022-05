Maximiliano Timpanaro (Tortolì) e Domenico Saba (Usinese) si aggiudicano il titolo di capocannoniere nei gironi B e C del campionato di Promozione. Grazie alla tripletta sul campo della Paulese, il bomber argentino del Tortolì ha scavalcato in classifica il collega della Tharros, Andrea Sanna. Una stagione ricca di reti per i due bomber. Timpanaro ha messo a segno 27 sigilli, Sanna 26. L’ex Arzachena e Selargius, che ha firmato un gol nell’incontro col Sadali, è stato grande protagonista della promozione degli oristanesi in Eccellenza.

Girone C. Dominio assoluto per Domenico Saba. Per l’attaccante dell’Usinese sono 25 le marcature. Distanti i suoi inseguitori: 18 reti per Davide Budroni (Oschirese) e 16 per Lorenzo Zela (Posada).

Classifica Girone B

27 RETI: Timpanaro (Tortolì).

26 RETI: Sanna (1 rig.) (Tharros).

16 RETI: S. Canu (3 rig.) (Buddusò).

14 RETI: Jatta (Seulo).

13 RETI: Atzeni (4 rig.) (Arborea); Deriu (3 rig.) (Bonorva).

12 RETI: Omar (Paulese).

11 RETI: Atzeni (Tharros); S. Boi, Noli (Tonara).

10 RETI: G. Calvisi (2 rig.) (Bittese); Foddai (2 rig.) (Macomerese); A. Atzori (Tharros).

Classifica Girone C

25 RETI: Saba (6 rig.) (Usinese).

18 RETI: D. Budroni (Oschirese).

16 RETI: Zela (1 rig.) (Posada).

14 RETI: Aloia (1 rig.) (2 Siniscola, 12 Tempio);

13 RETI: Pintus (Lanteri); Kozeli (2 Porto Cervo, 11 Luogosanto); M. Sanna (Thiesi).

12 RETI: Cissè (Calangianus).

11 RETI: De Santis (Luogosanto).

10 RETI: Raspitzu (4 rig.) (San Teodoro).

