Coraggiosa e indomita la squadra sassarese riesce a risalire più volte da distacchi importanti e nel terzo quarto va vicina all'aggancio, poi perde 79-71 a La Roche-sur-Yon contro il Vendee nella prima giornata della fase a gironi dell'Eurocup femminile.

Peccato davvero, l'impressione è che se la Dinamo fosse riuscita a completare la rimonta la gara poteva cambiare completamente dal punto di vista psicologico.

Ben quattro giocatrici in doppia cifra, tutte le straniere mentre giornata no per il play Carangelo: 1/8 da tre.

L'equilibrio dura qualche minuto, le francesi sono trascinate dalla guardia Pouye e proteggono benissimo l'area, tanto che la Dinamo tira solo da fuori: 16-8 al 5'. Sul -10 due triple di Makurat ridanno coraggio alla squadra di Restivo che comunque non reisce ad andare dentro l'area e nel secondo quarto finisce di nuovo sotto in doppia cifra: 37-22 al 15'.

L'attacco finalmente inizia a servire palloni sotto e aggredire il ferro con Gustavsson e Thomas. La formazione sassarese arriva sino al -5 e va al riposo con la gara aperta.

Nel terzo quarto la Dinamo si porta a un solo canestro ma Holmes manda sul ferro la tripla del pari, per qualche minuto la squadra di Restivo sembra poter acciuffare il Toche Vendee, ma dal 55-51 del 26' negli ultimi minuti si fa imporre un pesante break: 67-53.

Nell'ultimo quarto le biancoblù vanno anche a -18 ma risalgono con orgoglio.

I tabellini

Roche Vendee: Clarke 13, Franchelin 5, Kone 4, Lewis 6, Mbandu 11, Monpierre 6, Pouye 23, Preneau 4, Suarez 7, Zonzon-Huighe ne. All. Body.

Sassari: Toffolo 2, Mazza, Carangelo 6, Arioli ne, Gustavsson 16, Makurat 17, Fara ne,Thomas 12, Holmes 18, Ciavarella. All. Restivo.

IL COACH

Il tecnico delle biancoblù spiega: “Le francesi sono molto fisiche, abbiamo cercato di controllare i ritmi non sempre ce l'abbiamo fatta, ma siamo stati bravi a rientrare quando loro ci hanno dato parziali. Ho visto l'atteggiamento giusto da parte delle ragazze”.

Adesso la squadra sassarese si concentra sul campionato, che la vede a sole due lunghezze dalla coppia di testa Schio-Venezia. Prossima gara, domenica a Campobasso. “Queste partite della coppa europea ci servono anche per migliorare nel gioco d'insieme. Continuiamo a lavorare e ora pensiamo a Campobasso che è impegno importante”.

