Nell'anticipo di Eccellenza, è finita in parità la gara fra il Monastir e il Guspini: 1-1 il risultato finale con gol di Dessolis e Mossa.

Nel girone A di Promozione, il Villamassargia ha vinto a Narcao per 3-2, mentre nel girone B l'Arborea si è imposta di misura (1-0) nel sentito derby con la Tharros. La rete decisiva per i lagunari porta la firma di Piras. Infine nell’anticipo del girone C, il Tempio passa per 3-2 a Thiesi, riscattando così la sconfitta di domenica scorsa contro il Calangianus in casa e dimostrando di avere le carte in regola per la scalata in Eccellenza.

